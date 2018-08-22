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Право завозить в ЕС мясные полуфабрикаты получил только один украинский производитель

Киев • УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Семь украинских производителей имеют право завозить в ЕС мясо птицы, и только один — мясные полуфабрикаты. Такие данные опубликованы на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Право завозить в ЕС мясные полуфабрикаты получил только один украинский производитель

В список поставщиков мяса птицы вошли две птицефабрики “МХП” (Наша Ряба), “УПГ Малиновка”, “УПГ-Инвест”, “Птицефабрика Снятинська Нова”, “Птицекомплекс Губин”, “Комплекс Агромарс”.

Разрешение на поставку мясных изделий в ЕС имеют завод “Легко”, который входит в структуру “МХП” и “Торговый дом Левада”.

Поставлять мясные полуфабрикаты европейцам разрешено только заводу “Легко” (МХП).

Напомним, Еврокомиссия в этом году провела проверку качества продукции “МХП” и отметила соответствие международным стандартам.

Также в ЕС ограничили ввоз бразильской курятины, заменив ее украинской.

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