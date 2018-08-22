Право завозить в ЕС мясные полуфабрикаты получил только один украинский производитель
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Семь украинских производителей имеют право завозить в ЕС мясо птицы, и только один — мясные полуфабрикаты. Такие данные опубликованы на сайте Еврокомиссии, передает УНН.
В список поставщиков мяса птицы вошли две птицефабрики “МХП” (Наша Ряба), “УПГ Малиновка”, “УПГ-Инвест”, “Птицефабрика Снятинська Нова”, “Птицекомплекс Губин”, “Комплекс Агромарс”.
Разрешение на поставку мясных изделий в ЕС имеют завод “Легко”, который входит в структуру “МХП” и “Торговый дом Левада”.
Поставлять мясные полуфабрикаты европейцам разрешено только заводу “Легко” (МХП).
Напомним, Еврокомиссия в этом году провела проверку качества продукции “МХП” и отметила соответствие международным стандартам.
Также в ЕС ограничили ввоз бразильской курятины, заменив ее украинской.