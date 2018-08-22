Право завозити в ЄС м'ясні напівфабрикати отримав лише один український виробник
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Сім українських виробників мають право ввозити в ЄС м'ясо птиці, і тільки один - м'ясні напівфабрикати. Такі дані опубліковані на сайті Єврокомісії, передає УНН.
До списку постачальників м’яса птиці увійшли дві птахофабрики “МХП” (Наша Ряба), “УПГ Малинівка”, “УПГ-Інвест”, “Птахофабрика Снятинська Нова”, “Птахокомплекс Губин”, “Комплекс Агромарс”.
Дозвіл на поставку м’ясних виробів в ЄС мають завод “Легко”, який входить в структуру “МХП” і “Торговий дім Левада”.
Постачати м’ясні напівфабрикати європейцям дозволено тільки заводу “Легко” (МХП).
Нагадаємо, Єврокомісія цього року провела перевірку якості продукції “МХП” і зазначила відповідність міжнародним стандартам.
Також в ЄС обмежили ввезення бразильської курятини, замінивши її на українську.