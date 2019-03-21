МХП збільшив продажі напівфабрикатів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2018 році агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" продав 17,9 тис. тонн напівфабрикатів. Це - на 26% більше, ніж у 2017 році. Про це йдеться у повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.
Компанії вдалося збільшити продажі за рахунок впровадження нової лінійки варених і охолоджених продуктів.
"Середня ціна за 12 місяців 2018 року зросла на 7% до 42,53 грн за кг (без урахування ПДВ)", - йдеться у повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що з усіх українських виробників право ввозити у ЄС м'ясні напівфабрикати має лише МХП.