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МХП збільшив продажі напівфабрикатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У 2018 році агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" продав 17,9 тис. тонн напівфабрикатів. Це - на 26% більше, ніж у 2017 році. Про це йдеться у повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.

МХП збільшив продажі напівфабрикатів

Компанії вдалося збільшити продажі за рахунок впровадження нової лінійки варених і охолоджених продуктів.

"Середня ціна за 12 місяців 2018 року зросла на 7% до 42,53 грн за кг (без урахування ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що з усіх українських виробників право ввозити у ЄС м'ясні напівфабрикати має лише МХП.

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