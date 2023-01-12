МХП запустила собственное кулинарное шоу "Шо по Шефу шоу?"

Детали

В кастинге “Шо по Шефу шоу?” участвуют украинские селебритиз, которые вслепую выбирают шефа, с которым будут проходить отбор. Задача звездного гостя – приготовить вместе с шефом классное блюдо, а также найти с ним общий язык, выдержать испытания от кулинарного гуру и показать себя с лучшей стороны. Победителя будут определять шефы, учитывая комментарии кулинарных экспертов шоу.

Героем первого выпуска стал телеведущий Руслан Сеничкин. А его наставником – бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. В выпуске Алекс и Руслан готовят «Кари с курицей» – непростое блюдо из куриных голеней, которое подается в тыквах.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с самой большой долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.