МХП запустила собственное кулинарное шоу "Шо по Шефу шоу?"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Международная компания МХП запустила на Youtube собственное кастинг-шоу “Шо по Шефу шоу?”, в котором шефы испытывают звезд на прочность и кулинарные способности и выбирают лучшего на роль ведущего нового кулинарного шоу. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.
Детали
В кастинге “Шо по Шефу шоу?” участвуют украинские селебритиз, которые вслепую выбирают шефа, с которым будут проходить отбор. Задача звездного гостя – приготовить вместе с шефом классное блюдо, а также найти с ним общий язык, выдержать испытания от кулинарного гуру и показать себя с лучшей стороны. Победителя будут определять шефы, учитывая комментарии кулинарных экспертов шоу.
Героем первого выпуска стал телеведущий Руслан Сеничкин. А его наставником – бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. В выпуске Алекс и Руслан готовят «Кари с курицей» – непростое блюдо из куриных голеней, которое подается в тыквах.
Справка
МХП — международная компания в сфере пищевых, агротехнологий и ритейла с самой большой долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба"). Основатель компании — Юрий Косюк.