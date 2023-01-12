МХП запустила власне кулінарне шоу “Шо по Шефу шоу?”

Деталі

У кастингу “Шо по Шефу шоу?” беруть участь українські селебритіз, які наосліп обирають шефа, з яким проходитимуть відбір. Завдання зіркового гостя – приготувати разом із шефом класну страву, а також знайти з ним спільну мову, витримати випробування від кулінарного гуру і показати себе з найкращого боку. Переможця визначатимуть шефи, враховуючи коментарі кулінарних експертів шоу.

Героєм першого випуску став телеведучий Руслан Сенічкін. А його наставником – бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. У випуску Алекс і Руслан готують «Карі з куркою» – непросту страву з курячих гомілок, яка подається в гарбузах.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.