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МХП запустила власне кулінарне шоу “Шо по Шефу шоу?”

Київ • УНН

 • 1493693 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Міжнародна компанія МХП запустила на Youtube власне кастинг-шоу “Шо по Шефу шоу?”, в якому шефи випробовують зірок на міцність і кулінарні здібності та обирають найкращого на роль ведучого нового кулінарного шоу. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

МХП запустила власне кулінарне шоу “Шо по Шефу шоу?”

Деталі

У кастингу “Шо по Шефу шоу?” беруть участь українські селебритіз, які наосліп обирають шефа, з яким проходитимуть відбір. Завдання зіркового гостя – приготувати разом із шефом класну страву, а також знайти з ним спільну мову, витримати випробування від кулінарного гуру і показати себе з найкращого боку. Переможця визначатимуть шефи, враховуючи коментарі кулінарних експертів шоу.

Героєм першого випуску став телеведучий Руслан Сенічкін. А його наставником – бренд-шеф МХП Алекс Юсупов. У випуску Алекс і Руслан готують «Карі з куркою» – непросту страву з курячих гомілок, яка подається в гарбузах.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових, агротехнологій та ритейлу з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба" ). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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