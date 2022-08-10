МХП выделил более 1 млн грн на ремонт дороги во Львовской области

Цитата

“Ремонт этого участка дороги, находившейся в аварийном состоянии, уже давно обсуждалось с местными властями, но в связи с войной, финансирование из государственного бюджета в этом году было приостановлено. Поэтому финансовые расходы, взял на себя МХП, как социально-ответственный бизнес”, - говорится в сообщении.

Детали

В рамках ремонта было произведено снятие старого асфальта, подсыпка дороги щебнем и планировка и обустройство нового покрытия. Фонд приобрел 250 куб. м щебня для подсыпки дороги и оплатил выполнение дорожных работ. Новое покрытие получил участок дороги между селами Остров – Вощанцы (расстоянием 1300 м) и Никловичи – Заднестряны (расстояние 800 м).

Напомним

Ранее в Городенке, что на Прикарпатье, при поддержке МХП обновили стадион “Колосс”.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.