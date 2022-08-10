МХП виділив понад 1 млн грн на ремонт дороги у Львівській області

Цитата

“Ремонт цієї ділянки дороги, що перебувала в аварійному стані, уже давно обговорювалось з місцевою владою, але у зв’язку з війною, фінансування з державного бюджету у цьому році було призупинено. Тому фінансові витрати, взяло на себе МХП, як соціально-відповідальний бізнес”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

В рамках ремонту було здійснено зняття старого асфальту, підсипка дороги щебенем і планування та облаштування нового покриття. Фонд придбав 250 куб. м щебеню для підсипки дороги та оплатив виконання дорожніх робіт. Нове покриття отримала ділянка дороги між селами Острів – Вощанці (відстанню 1300 м) та Никловичі – Задністряни (відстаню 800 м).

Нагадаємо

Раніше у Городенці, що на Прикарпатті, за підтримки МХП оновили стадіон “Колос”.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.