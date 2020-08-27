МХП и "Органічна Україна" подписали Меморандум о партнерстве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сегодня, 27 августа, МХП и "Органічна Україна" заключили Меморандум о партнерстве. Документ подписали глава правления МХП Юрий Косюк и президент ОС "Органічна Україна" Елена Березовская, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.
Меморандум закрепляет намерения сторон относительно восстановления плодородия украинских почв, обеспечения потребителей украинской органической продукцией, внедрения концепции устойчивого производства и устойчивого потребления, основанного на международных экологических требованиях и стандартах.
"Для достижения стратегических целей Украины - восстановление плодородия украинских почв и мощного выхода на глобальный рынок органической продукции, необходимо сделать первый шаг. Поэтому сегодня мы подписываем меморандум о стратегическом партнерстве с Общественным союзом "Органічна Україна", - отметил Юрий Косюк, глава правления МХП.
В сообщении отмечается, что цель деятельности "Органічна Україна" - это органические продукты на столе у каждого украинца.
"Ключевые решения принимают стратегические лидеры в своих отраслях. Они являются реализаторами идей. Для меня лично является важной коммуникация с людьми, которые разделяют одинаковый смысл жизни и поэтому важно иметь общее мировоззрение и видение. Благодарна МХП за готовность к партнерству", - прокомментировала Елена Березовская, президент ОС "Органічна Україна".
Напомним, ранее МХП подписал меморандум с Укргаздобычей о сотрудничестве в сферах нефтегазового комплекса и сельского хозяйства.