МХП та "Органічна Україна" підписали Меморандум про партнерство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Сьогодні, 27 серпня, МХП та "Органічна Україна" уклали Меморандум про партнерство. Документ підписали Голова правління МХП Юрій Косюк та президент ГС "Органічна Україна" Олена Березовська, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МХП.
Меморандум закріплює наміри сторін щодо відновлення родючості українських ґрунтів, забезпечення споживачів українською органічною продукцією, впровадження концепції сталого виробництва та сталого споживання, що базується на міжнародних екологічних вимогах та стандартах.
"Для досягнення стратегічних цілей України – відновлення родючості українських ґрунтів та потужного виходу на глобальний ринок органічної продукції, необхідно зробити перший крок. Тому сьогодні ми підписуємо меморандум про стратегічне партнерство з Громадською спілкою "Органічна Україна", — зазначив Юрій Косюк, Голова правління МХП.
У повідомленні наголошується на тому, що мета діяльності "Органічної України" — це органічні продукти на столі у кожного українця.
"Ключові рішення приймають стратегічні лідери у своїх галузях. Вони є реалізаторами ідей. Для мене особисто є важливою комунікація з людьми, які розділяють однаковий сенс життя і тому важливо мати спільний світогляд та бачення. Вдячна МХП за готовність до партнерства", — прокоментувала Олена Березовська, президент ГС "Органічна Україна".
Нагадаємо, раніше МХП підписав меморандум з Укргазвидобуванням про співпрацю у сферах нафтогазового комплексу та сільського господарства.