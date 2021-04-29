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МХП углубляет сотрудничество с Германией в "зеленых" технологиях

МХП углубляет сотрудничество с Германией в "зеленых" технологиях

Киев • УНН

 • 38459 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Международный семинар "Украина: биогаз и биогенный водород (Германия-Украина)" состоялся 27-28 апреля. Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки экспортеров Баварии, Bayern International, Em & S GmbH, Ecotec rational engineering и Биоэнергетическая Ассоциация Украины. Семинар состоялся при поддержке немецкого Министерства экономики, регионального развития и энергетики Федеральной земли Бавария, сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Детали

Мероприятие было посвящено вопросам энергетики возобновляемых газов: биогаза, биометана и водорода, а ведущие немецкие и украинские компании в рамках дискуссии делились своим опытом реализации высокотехнологичных проектов.

Германию можно считать глобальным лидером "зеленого" энергетического перехода, и кроме того, именно Германия является одним из основных торговых и технологических партнеров Украины. Поэтому участие украинских компаний в таких семинарах важно для синергетического инновационного сотрудничества с немецкими партнерами, отметили в МХП.

Очень символичным было то, что во время мероприятия было сделано прямое включение с выступлением представителей компании МХП с самого большого биогазового комплекса в Европе по переработке органических отходов от цыплят-бройлеров, что находится в Винницкой области.

Заместитель главы правления МХП Александр Домбровский во время презентации ознакомил участников семинара с биогазовым комплексом в режиме онлайн и отметил:

"Комплекс "Биогаз Ладыжин" МХП можно считать наиболее масштабным украинско-немецким эко-инновационным проектом, ведь в его реализации приняли участие ряд мощных немецких и украинских компаний и производителей. Первая очередь проекта была запущена в 2019 году, его мощность составляет 12 МВт. Также разработан проект второй очереди комплекса "Биогаз Ладыжин". В целом реализация биогазовых проектов является ключевым элементом реализации модели циркулярной экономики, которую использует Агроиндустриальный холдинг в своих производственных процессах. Стоит отметить, что компания МХП с 2013 года эксплуатирует биогазовый комплекс ЧАО "Орель-Лидер" в Днепропетровской области, установленная энергетическая мощность которого составляет 5,5 МВт. Реализация биогазовых проектов украинской компанией МХП началась еще задолго до презентации Европейского зеленого курса ЕС".

Александр Домбровский отметил, что компания МХП заинтересована в сотрудничестве с немецкими партнерами и общей интеграции "зеленых" технологий, ведь Агроиндустриальный холдинг имеет свою инновационную повестку дня по развитию "зеленых" технологий, в которую, среди других видов, входит и производство указанных выше биометана и "зеленого" водорода, так и биодизеля. Недавно было объявлено о начале сотрудничества с американской компанией "Marquis Energy" в проекте по строительству первого углеводородонейтрального завода по производству высокопротеиновых кормов, масла, СО2 и биоэтанола.

Также заместитель главы правления МХП отметил, что интеграция технологий "зеленого водорода" и биометана - это настоящий прорыв в "чистой" энергетике. Путем интеграции производства "зеленого водорода" в существующие технологии анаэробного сбраживания биомассы можно добиться повышения мощности и эффективности работы биогазовых комплексов.

В рамках презентации Александр Домбровский отметил, что важным элементом технологического сотрудничества МХП с немецкими партнерами стало подписание в марте 2021 Меморандума о стратегическом партнерстве между ЗАО "МХП Эко Энерджи" и немецкой компанией Ellman Engineering в проекте "Биологическая метанизация "зеленого" водорода".

Важно, что к участию в семинаре присоединился и Райк Элльманн - директор немецкой компании Ellmann Engineering, который вместе с партнерами из МХП находился в командировке на биогазовом комплексе в Винницкой области.

Элльманн подробно обозначил основные элементы и цели сотрудничества между украинской и немецкой компаниями. В рамках инновационного и технологического сотрудничества планируется проведение ряда совместных лабораторных и промышленных исследований по интеграции "зеленого водорода" в анаэробный процесс для увеличения производства метана. Исследования будут проходить в несколько этапов как на территории Украины, так и в Германии.

Директор "МХП Эко Энерджи" Иван Тракслер рассказал участникам семинара о следующем:

"Технология биологической метанизация "зеленого" водорода поможет существенно увеличить объемы производства биометана, который является возобновляемым и "чистым" аналогом природного газа. Это поможет сократить объемы выбросов парниковых газов. Компания МХП имеет существенный потенциал производства биометана: на существующих мощностях биогазовых комплексов возможно производство около 40 млн метров кубических в год биометана, на основе органических отходов компании объемы могут составить около 100 млн кубических метров в год, а на основе органических отходов с интеграцией "зеленого" водорода - 150 млн метров кубических в год".

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