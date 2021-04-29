МХП поглиблює співпрацю з Німеччиною в "зелених" технологіях

ukru
Ексклюзив
10:51 • 42794 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 74314 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 126017 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 167669 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 247264 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183734 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 177055 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188406 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155160 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160278 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

18 березня, 04:23 • 107359 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 106304 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 120163 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 92964 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 109888 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 247264 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 197859 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 293040 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 288215 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 414784 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 3980 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 90738 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 96393 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 91821 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 110779 перегляди
Актуальне
МХП поглиблює співпрацю з Німеччиною в "зелених" технологіях

МХП поглиблює співпрацю з Німеччиною в "зелених" технологіях

Київ • УНН

 • 38459 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Міжнародний семінар "Україна: біогаз і біогенний водень (Німеччина-Україна)" відбувся 27-28 квітня. Організаторами заходу виступили Фонд підтримки експортерів Баварії, Bayern International, Em & S GmbH, Ecotec rational engineering і Біоенергетична Асоціація України. Семінар відбувся за підтримки німецького Міністерства економіки, регіонального розвитку та енергетики Федеральної землі Баварія, повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

Деталі 

Захід був присвячений питанням енергетики відновлюваних газів: біогазу, біометану і водню, а провідні німецькі та українські компанії рамках дискусії ділилися своїм досвідом реалізації високотехнологічних проектів.

Німеччину можна вважати глобальним лідером "зеленого" енергетичного переходу, й окрім того, саме Німеччина є одним з основних торговельних та технологічних партнерів України. Тому участь українських компаній в таких семінарах важлива для синергетичної інноваційної співпраці з німецькими партнерами, зазначили в МХП.

Дуже символічним було те, що під час заходу було зроблено пряме включення з виступом представників компанії МХП з найбільшого біогазового комплексу в Європі з переробки органічних відходів від курчат-бройлерів, що знаходиться у Вінницькій області.

Заступник Голови правління МХП Олександр Домбровський під час презентації ознайомив учасників семінару з біогазовим комплексом в режимі онлайн та зазначив:

"Комплекс "Біогаз Ладижин" МХП можна вважати найбільш масштабним українсько-німецьким еко-інноваційним проектом, адже в його реалізації взяли участь ряд потужних німецьких та українських компаній та виробників. Перша черга проекту була запущена у 2019 році, його потужність становить 12 МВт. Також розроблений проект другої черги комплексу "Біогаз Ладижин". Загалом реалізація біогазових проектів є ключовим елементом реалізації моделі циркулярної економіки, яку використовує агроіндустріальний холдинг у своїх виробничих процесах. Варто наголосити, що компанія МХП з 2013 року експлуатує біогазовий комплекс ПрАТ "Оріль-Лідер" у Дніпропетровській області, встановлена енергетична потужність якого становить 5,5 МВт. Реалізація біогазових проектів українською компанією МХП розпочалась ще задовго до презентації Європейського зеленого курсу ЄС".

Олександр Домбровський відмітив, що компанія МХП зацікавлена у співпраці з німецькими партнерами та спільній інтеграції "зелених" технологій, адже агроіндустріальний холдинг має свій інноваційний порядок денний щодо розвитку "зелених" технологій, до якого, серед інших напрямів, входить і виробництво зазначених вище біометану та "зеленого" водню, так і біодизелю. Нещодавно було оголошено про початок співпраці з американською компанією "Marquis Energy" в проекті з будівництва першого вуглецевонейтрального заводу з виробництва високопротеїнових кормів, олії, СО2 та біоетанолу.

Також заступник голови правління МХП зазначив, що інтеграція технологій "зеленого водню" та біометану - це справжній прорив в "чистій" енергетиці. Шляхом інтеграції виробництва "зеленого водню" в існуючі технології анаеробного зброджування біомаси можна досягнути підвищення потужності та ефективності роботи біогазових комплексів.

В рамках презентації Олександр Домбровський відмітив, що важливим елементом технологічної співпраці МХП з німецькими партнерами стало підписання в березні 2021 року Меморандуму про стратегічне партнерство між ПрАТ "МХП Еко Енерджи" та німецькою компанією Ellman Engineering у проекті "Біологічна метанізація "зеленого" водню".

Важливо, що до участі в семінарі долучився й Райк Елльманн – директор німецької компанії Ellmann Engineering, який разом з партнерами з МХП перебував у відрядженні на біогазому комплексі у Вінницькій області.

Елльманн детально окреслив основні елементи та цілі співпраці між українською та німецькою компаніями. В рамках інноваційного та технологічного співробітництва планується проведення ряду спільних лабораторних і промислових досліджень з інтеграції "зеленого водню" в анаеробний процес для збільшення виробництва метану. Дослідження проходитимуть в кілька етапів як на території України, так і в Німеччині.

Директор "МХП Еко Енерджи" Іван Тракслер розповів учасникам семінару про наступне:

"Технологія біологічної метанізації "зеленого" водню допоможе суттєво збільшити обсяги виробництва біометану, який є відновлюваним і "чистим" аналогом природного газу. Це допоможе скоротити обсяги викидів парникових газів. Компанія МХП має суттєвий потенціал виробництва біометану: на існуючих потужностей біогазових комплексів можливим є виробництво близько 40 млн метрів кубічних на рік біометану; на основі органічних відходів компанії обсяги можуть становити близько 100 млн метрів кубічних на рік; а на основі органічних відходах із інтеграцією "зеленого" водню - 150 млн метрів кубічних на рік".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами