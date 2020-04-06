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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 65664 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 77582 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 90900 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 88714 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104541 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88201 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:58 • 102996 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131000 просмотра

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МХП передал врачам Киевской области защитные комплекты

МХП передал врачам Киевской области защитные комплекты

Киев  •  УНН

 • 16238 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка передал врачам Мироновки (Киевская область) комплекты индивидуальной защиты, сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу компании.

"На днях глава правления ЧАО "МЗВКК", входящая в Группу МХП, Александр Жукотанский передал товары медицинского назначения в Мироновскую центральную больницу и Мироновский центр первичной медико-санитарной помощи.

А именно:

500 экспресс-тестов на определение коронавирусной инфекции;

2000 комплектов одноразовой одежды

100 защитных комплектов;

7000 медицинских перчаток.

Средства индивидуальной защиты крайне важны для врачей и медицинского персонала. Они первые на "передовой" и именно от их работы зависит наше здоровье и дальнейший успех в преодолении пандемии", говорится в сообщении МХП.

Следующая поставка товаров для врачей и медперсонала ожидается в ближайшее время, добавили в компании.

Напомним, всего компания МХП Юрия Косюка выделила стране уже 84 млн грн на борьбу с коронавирусом.

Справка: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").

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