МХП передал врачам Киевской области защитные комплекты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка передал врачам Мироновки (Киевская область) комплекты индивидуальной защиты, сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу компании.
"На днях глава правления ЧАО "МЗВКК", входящая в Группу МХП, Александр Жукотанский передал товары медицинского назначения в Мироновскую центральную больницу и Мироновский центр первичной медико-санитарной помощи.
А именно:
500 экспресс-тестов на определение коронавирусной инфекции;
2000 комплектов одноразовой одежды
100 защитных комплектов;
7000 медицинских перчаток.
Средства индивидуальной защиты крайне важны для врачей и медицинского персонала. Они первые на "передовой" и именно от их работы зависит наше здоровье и дальнейший успех в преодолении пандемии", говорится в сообщении МХП.
Следующая поставка товаров для врачей и медперсонала ожидается в ближайшее время, добавили в компании.
Напомним, всего компания МХП Юрия Косюка выделила стране уже 84 млн грн на борьбу с коронавирусом.
Справка: МХП является ведущим производителем куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").