МХП передав лікарям Київщини захисні комплекти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка передав лікарям Миронівки (Київська область) комплекти індивідуального захисту, повідомляє УНН з посланням на Facebook сторінку компанії.
“Днями голова правління ПрАТ „МЗВКК“, що входить до Групи МХП, Олександр Жукотанський передав товари медичного призначення до Миронівської центральної лікарні та Миронівського центру первинної медико-санітарної допомоги.
А саме:
500 експрес-тестів на визначення коронавірусної інфекції;
2 000 комплектів одноразового одягу;
100 захисних комплектів;
7 000 медичних рукавичок.
Засоби індивідуального захисту вкрай важливі для лікарів та медичного персоналу. Вони перші на „передовій“ та саме від їхньої роботи залежить наше здоров’я та подальший успіх у подоланні пандемії”, -йдеться у повідомленні МХП.
Наступна поставка товарів для лікарів та медперсоналу очікується найближчим часом, додали в компанії.
Нагадаємо, загалом компанія МХП Юрія Косюка виділила країні вже 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом.
Довідка: МХП є провідним виробником курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”).