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МХП передав лікарям Київщини захисні комплекти

МХП передав лікарям Київщини захисні комплекти

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка передав лікарям Миронівки (Київська область) комплекти індивідуального захисту, повідомляє УНН з посланням на Facebook сторінку компанії.

“Днями голова правління ПрАТ „МЗВКК“, що входить до Групи МХП, Олександр Жукотанський передав товари медичного призначення до Миронівської центральної лікарні та Миронівського центру первинної медико-санітарної допомоги.

А саме:

500 експрес-тестів на визначення коронавірусної інфекції;

2 000 комплектів одноразового одягу;

100 захисних комплектів;

7 000 медичних рукавичок.

Засоби індивідуального захисту вкрай важливі для лікарів та медичного персоналу. Вони перші на „передовій“ та саме від їхньої роботи залежить наше здоров’я та подальший успіх у подоланні пандемії”, -йдеться у повідомленні МХП.

Наступна поставка товарів для лікарів та медперсоналу очікується найближчим часом, додали в компанії.

Нагадаємо, загалом компанія МХП Юрія Косюка виділила країні вже 84 млн грн на боротьбу з коронавірусом. 

Довідка: МХП є провідним виробником курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”).

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