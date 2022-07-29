МХП нарастил продажи подсолнечного масла почти на 40%

Детали

Среди основных факторов роста продаж отмечают изменение рецепта комбикормов: увеличилась доля подсолнечного шрота.

В то же время отмечается, что в первом полугодии 2022 существенно упал экспорт подсолнечного масла - на 11% по сравнению с прошлым годом. В основном это связано с усложнениями логистики из-за войны в Украине.

Цитата

“С начала войны экспорт растительных масел был существенно ограничен. На сегодняшний день команда МХП принимает все возможные и необходимые меры для продолжения экспорта растительных масел через порты ЕС, железные дороги и даже грузовики (контейнеры)”, - говорится в сообщении.

Напомним

Компания МХП сохранит заработные платы мобилизованным работникам.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.