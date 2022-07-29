МХП наростив продажі соняшникової олії майже на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Агрохолдинг МХП у ІІ кварталі 2022 року наростив продажі соняшникової олії на 38% у порівнянні з минулим роком. Про це повідомляє UkrAgroConsalt, передає УНН.
Деталі
Серед основних факторів зростання продажів відзначають зміну рецепта комбікормів: збільшилася частка соняшникового шроту.
Водночас зазначається, що у першому півріччі 2022 року суттєво впав експорт соняшникової олії - на 11% у порівнянні з минулим роком. Здебільшого це пов’язано з ускладненнями логістики через війну в Україні.
Цитата
“З початку війни експорт рослинних олій був істотно обмежений. На сьогоднішній день команда МХП вживає всіх можливих і необхідних заходів для продовження експорту рослинних олій через порти ЄС, залізниці та навіть вантажівки (контейнери)”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Компанія МХП збереже заробітні плати мобілізованим працівникам.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.