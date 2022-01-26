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МХП инициировал новую номинацию музыкальной премии YUNA

МХП инициировал новую номинацию музыкальной премии YUNA

Киев • УНН

 • 13094 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Компания МХП станет генеральным партнером нынешней церемонии Национальной музыкальной премии YUNA. Также МХП основал в рамках премии новую номинацию, которая будет посвящена семейным ценностям,сообщила пресс-служба компании, передает УНН.

“МХП, как ответственный бизнес, поддерживает важные культурные проекты, обращая особое внимание на музыкальное и киноискусство. В рамках премии YUNA компания учредила свою номинацию, которая посвящена семейным ценностям”, — говорится в сообщении.

“Исследования SOCIS "Ценностные ориентации украинцев 2021“, которое проводилось на национальном уровне и среди сотрудников МХП, показало, что семейные ценности являются одними из приоритетных для украинского общества в целом, так и для команды МХП. Поскольку "YUNA“ — национальная музыкальная премия, мы решили сделать номинацию МХП именно о семейных ценностях”, — отметил Андрей Булах, заместитель главы правления, директор по организационной эффективности и управлению персоналом МХП.

По словам Булаха, главную роль в партнерстве МХП с YUNA играют 28 тысяч сотрудников компании. Именно они определят название для номинации, а затем выберут победителей путем голосования.

Церемония награждения состоится 16 марта 2022 года в киевском Дворце “Украина”. Кроме новой номинации, во время шоу будут вручены награды в 17-и традиционных и известных категориях YUNA.

Больше всего номинаций YUNA 2022 получили группы TVORCHI (семь) и KALUSH (шесть). По пять получили Wellboy и Артем Пивоваров, по четыре — MONATIK, MAX BARSKIH и DOROFEEVA, по три — NK, Go_A, KAZKA и Олег Винник. Всего в этом году на YUNA номинировано 50 украинских групп и сольных исполнителей.

Справка

YUNA (Yearly Ukrainian National Award) — ежегодная экспертная музыкальная награда для лучших артистов в различных номинациях, единственная музыкальная премия национального масштаба в Украине.

МХП входит в топ-3 компаний-производителей мяса курятины в Европе. Известен брендами "Наша Ряба”, “Бащинский”, “Легко”, "Мясомаркет" и др. Компания является постоянным партнером и инвестором в культурных, образовательных и экологических проектах.

В декабре 2021 года МХП получил награду Глобального договора ООН "Partnership for Sustainability Award“ за национальный тур ”Кино под открытым небом". В рамках этого проекта около 50 тыс. зрителей в 43 городах и селах Украины посетили бесплатные кинопоказы современного отечественного кино. В течение тура были продемонстрированы 12 полнометражных и 26 короткометражных фильмов. Проект был реализован совместно с Фондом “МХП — Общине”, Ассоциацией “Содействие развитию кинематографа в Украине — Смотри украинское!", Государственным агентством Украины по вопросам кино и другими партнерами.

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