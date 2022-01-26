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МХП ініціював нову номінацію музичної премії YUNA

МХП ініціював нову номінацію музичної премії YUNA

Київ • УНН

 • 13094 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Компанія МХП стане генеральним партнером цьогорічної церемонії Національної музичної премії YUNA. Також МХП заснував у межах премії нову номінацію, яка буде присвячена сімейним цінностям, повідомила пресслужба компанії, передає УНН.

“МХП, як відповідальний бізнес, підтримує важливі культурні проєкти, звертаючи особливу увагу на музичне та кіномистецтво. У межах премії YUNA компанія заснувала свою номінацію, яка присвячена сімейним цінностям”, — йдеться у повідомленні.

“Дослідження SOCIS "Ціннісні орієнтації українців 2021“, яке проводилося на національному рівні та серед співробітників МХП, показало, що сімейні цінності є одними з пріоритетних — як для українського суспільства в цілому, так і для команди МХП. Оскільки "YUNA“ — національна музична премія, ми вирішили зробити номінацію МХП саме про сімейні цінності”, — відзначив Андрій Булах, заступник голови правління, директор з організаційної ефективності та управління персоналом МХП.

За словами Булаха, головну роль у партнерстві МХП з YUNA відіграють 28 тисяч співробітників компанії. Саме вони визначать назву для номінації, а потім оберуть переможців шляхом голосування.

Церемонія нагородження відбудеться 16 березня 2022 року у київському Палаці “Україна”. Крім нової номінації, під час шоу будуть вручені нагороди у 17-и традиційних і відомих категоріях YUNA.

Найбільше номінацій YUNA 2022 здобули гурти TVORCHI (сім) та KALUSH (шість). По п’ять отримали Wellboy та Артем Пивоваров, по чотири — MONATIK, MAX BARSKIH та DOROFEEVA, по три — NK, Go_A, KAZKA та Олег Винник. Загалом цього року на YUNA номіновано 50 українських гуртів та сольних виконавців.

Довідка

YUNA (Yearly Ukrainian National Award) — щорічна експертна музична нагорода для найкращих артистів в різних номінаціях, єдина музична премія національного масштабу в Україні.

МХП входить до топ-3 компаній-виробників м’яса курятини у Європі. Відомий брендами “Наша Ряба”, “Бащинський”, “Легко”, “М’ясомаркет” тощо. Компанія є постійним партнером та інвестором у культурних, освітніх та екологічних проєктах. У грудні 2021 року МХП отримав нагороду Глобального договору ООН “Partnership for Sustainability Award” за Національний тур “Кіно просто неба”. У межах цього проєкту близько 50 тис. глядачів в 43 містах та селах України відвідали безкоштовні кінопокази сучасного вітчизняного кіно. Протягом туру були продемонстровані 12 повнометражних та 26 короткометражних фільмів. Проєкт був реалізований спільно з Фондом “МХП — Громаді”, Асоціацією “Сприяння розвитку кінематографа в Україні — Дивись українське!”, Державним агентством України з питань кіно та іншими партнерами.

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