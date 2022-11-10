"МХП-Громаді" профинансирует проекты-победители "Громадського бюджета" Ладыжина

Детали

В “МХП-Громаді” отметили, что в течение лет создавали грантовые конкурсы и приучили громады к тому, что это отличный инструмент для определения приоритетных задач и оптимальных решений. Теперь Ладыжинская громада организовала свой собственный конкурс, а благотворительный фонд стал его партнером.

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“Наше сотрудничество в рамках Программы "Громадський бюджет" в Ладыжинской ГТГ – это следующий уровень развития громад, над которым мы работаем несколько лет подряд по всей Украине. Это означает соблюдение принципов прозрачности в громаде, возможность ее жителей влиять на решение о распределении доли бюджета. Мы гордимся тем, что громады имеют такие результаты. Благодаря образовательной составляющей нашего ежегодного конкурса "Время действовать, Ладыжин!" власть изменила свои приоритеты в направлении развития гражданского общества”, - рассказала директор Благотворительного фонда “МХП-Громаді” Татьяна Волочай.

Напомним

Ранее в “МХП-Громаді” рассказали, как грантовые конкурсы помогают бороться с безработицей.

Справка

"МХП-Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громаді, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и ​​пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.