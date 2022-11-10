"МХП-Громаді" профінансує проєкти-переможці “Громадського бюджету” Ладижина

Деталі

У “МХП-Громаді” зазначили, що протягом років створювали грантові конкурси і привчили громади до того, що це відмінний інструмент для визначення пріоритетних завдань і оптимальних рішень. Тепер Ладижинська громада організувала свій власний конкурс, а благодійний фонд став його партнером.

Цитата

“Наша співпраця в межах Програми "Громадський бюджет" у Ладижинській МТГ – це наступний рівень розвитку громад, над яким ми працюємо кілька років поспіль по всій Україні. Це означає дотримання принципів прозорості у громаді, можливість її жителів впливати на рішення щодо розподілу частки бюджету. Ми пишаємося тим, що громади мають такі результати. Завдяки освітній складовій нашого щорічного конкурсу "Час діяти, Ладижине!" влада змінила свої пріоритети в напрямку розвитку громадянського суспільства”, - розповіла директорка Благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Нагадаємо

Раніше в “МХП-Громаді” розповіли, як грантові конкурси допомагають боротися з безробіттям.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.