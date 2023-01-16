"МХП-Громаді" приобрел генераторы для учебных заведений Сумщины

Цитата

“Эти альтернативные источники энергии позволят осуществлять электроснабжение, подавать бесперебойное теплоснабжение в помещения образовательных учреждений, организуя полноценный учебный процесс для школьников”, - говорится в сообщении.

Детали

Генераторы получили такие школы: Великобубновское ЗОСО I-III ступеней Роменского городского совета, Герасимовская школа I-II ступеней Роменского городского совета и Овлашевское ЗОСО I-II ступеней Роменского городского совета.

Напомним

Благодаря “МХП-Громаді” школа в Винницкой области получила бесперебойное и безопасное теплоснабжение.

Справка

"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.