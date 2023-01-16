“МХП-Громаді” придбав генератори для навчальних закладів Сумщини

Цитата

“Ці альтернативні джерела енергії дозволять здійснювати електропостачання, подавати безперебійне теплопостачання в приміщення освітніх закладів, організовуючи повноцінний навчальний процес для школярів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Генератори отримали такі школи: Великобубнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Роменської міської ради, Герасимівська школа І-ІІ ступенів Роменської міської ради та Овлашівський ЗЗСО I-II ступенів Роменської міської ради.

Нагадаємо

Завдяки “МХП-Громаді” школа на Вінничині отримала безперебійне та безпечне теплопостачання.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.