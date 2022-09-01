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"МХП-Громаде" подписал меморандум о партнерстве с объединением украинцев в Польше

Киев • УНН

 • 346699 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” подписал меморандум о партнерстве и сотрудничестве с объединением украинцев в Польше “Круг во Вроцлаве”. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН

"МХП-Громаде" подписал меморандум о партнерстве с объединением украинцев в Польше

Детали

Документ свидетельствует, что соблюдая защиту прав и интересов граждан Украины, учитывая стремление гражданских лиц к активному участию в национальном сопротивлении, стороны договорились о многовекторной деятельности, которая будет реализовываться путем организации и проведения совместных мероприятий и проектов. Главной целью Меморандума является консолидация усилий партнеров для преодоления последствий российской агрессии и защиты прав и свобод граждан Украины.

Цитата

“Это означает, что мы готовы усиливать друг друга в нашей работе, направленной на преодоление последствий войны и приближение нашей страны к Победе. А еще это означает, что наши совместные усилия могут быть полезны большому количеству украинцев, которых коснулась война и причинила им много боли. Поэтому надеемся, что у нас впереди еще много важных и ценных проектов, реализованных при поддержке польских друзей, – говорится в сообщении.

Напомним

Рудковская больница во Львовской области получила гуманитарную помощь от польского Фонда развития регионов. Доставку груза в Украину обеспечил украинский благотворительный фонд “МХП-Громаде”. 

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании – Юрий Косюк.

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