“МХП-Громаді” підписав меморандум про партнерство з об’єднанням українців у Польщі

Деталі

Документ засвідчує, що дотримуючись захисту прав та інтересів громадян України, враховуючи прагнення цивільних осіб до активної участі у національному спротиві, сторони домовилися про багатовекторну діяльність, що реалізовуватиметься шляхом організації та проведення спільних заходів і проектів. Головною метою Меморандуму є консолідація зусиль партнерів для подолання наслідків російської агресії і захисту прав і свобод громадян України.

Цитата

“Це означає, що ми готові підсилювати один одного в нашій роботі, спрямованій на подолання наслідків війни та наближенні нашої країни до Перемоги. А ще це означає, що наші спільні зусилля можуть бути корисними великій кількості українців, яких торкнулася війна й завдала їм багато болю. Тому сподіваємося, що у нас попереду ще багато важливих і цінних проєктів, реалізованих за підтримки польських друзів”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Рудківська лікарня на Львівщині отримала гуманітарну допомогу від польського Фонду розвитку регіонів. Доставлення вантажу до України забезпечив український благодійний фонд “МХП-Громаді”.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.