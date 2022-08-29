"МХП-Громаде" передали 2 тонны курятины для семей из Николаева

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“Спасибо нашим партнерам, Фонду "МХП-Громаде", за оказанную благотворительную помощь – 2 тонны курятины, которую наши волонтеры "Ангелы Надежды Kidsave" доставили и лично раздали семьям ДДСТ, семьям, которые имеют детей с особыми потребностями, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью в Николаеве! Благодаря Вам у многих людей, вынужденных жить в жутких условиях, на лицах засияли улыбки, а на столах появился настоящий праздничный ужин!” – говорится в сообщении.

Напомним

Благотворительный фонд “МХП-Громаде” с 24 февраля завез в Украину 615 тонн гуманитарной помощи, в частности еду, средства гигиены, мебель, лекарства, амуницию и даже автомобили.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании – Юрий Косюк.