"МХП-Громаде" передали 2 тонны курятины для семей из Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” предоставил 2 тонны курятины для многодетных и малообеспеченных семей, а также детдомов семейного типа из Николаева. Об этом сообщили в Ассоциации Наставничества для детей и молодежи, передает УНН.
Цитата
“Спасибо нашим партнерам, Фонду "МХП-Громаде", за оказанную благотворительную помощь – 2 тонны курятины, которую наши волонтеры "Ангелы Надежды Kidsave" доставили и лично раздали семьям ДДСТ, семьям, которые имеют детей с особыми потребностями, многодетным и малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью в Николаеве! Благодаря Вам у многих людей, вынужденных жить в жутких условиях, на лицах засияли улыбки, а на столах появился настоящий праздничный ужин!” – говорится в сообщении.
Напомним
Благотворительный фонд “МХП-Громаде” с 24 февраля завез в Украину 615 тонн гуманитарной помощи, в частности еду, средства гигиены, мебель, лекарства, амуницию и даже автомобили.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Учредитель компании – Юрий Косюк.