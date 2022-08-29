"МХП-Громаді" передали 2 тони курятини для родин з Миколаєва

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“Дякуємо нашим партнерам, Фонду "МХП-Громаді", за надану благодійну допомогу – 2 тони курятини, яку наші волонтери "Ангели Надії Kidsave" доставили та особисто роздали сім’ям ДБСТ, родинам, які мають діток з особливими потребами, багатодітним та малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю у Миколаєві! Завдяки Вам у багатьох людей, які змушені жити у моторошних умовах, на обличчях засяяли усмішки, а на столах з’явилась справжня святкова вечеря!” – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Благодійний фонд “МХП-Громаді” з 24 лютого завіз в Україну 615 тонн гуманітарної допомоги, зокрема їжу, засоби гігієни, меблі, ліки, амуніцію і навіть автомобілі.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.