Від початку повномасштабної війни “МХП-Громаді” завіз в Україну понад 600 тонн гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” з 24 лютого завіз в Україну 615 тонн гуманітарної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі фонду, передає УНН.
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Гуманітарні вантажі доставляли з Італії, Польщі, Нідерландів та інших країн. У них входили їжа, засоби гігієни, меблі, ліки, амуніція і навіть автомобілі. Гуманітаркою забезпечили 130 тисяч внутрішніх переселенців у понад 700 населених пунктів України.
Нагадаємо
За сприяння МХП Канівська лікарня отримала допомогу від благодійників з Німеччини.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.