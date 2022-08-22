С начала полномасштабной войны "МХП-Громаде" завез в Украину более 600 тонн гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” с 24 февраля завез в Украину 615 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе фонда, передает УНН.
Детали
Гуманитарные грузы доставлялись из Италии, Польши, Нидерландов и других стран. В них входили еда, средства гигиены, мебель, лекарства, амуниция и даже автомобили. Гуманитаркой обеспечили 130 тысяч внутренних переселенцев свыше 700 населенных пунктов Украины.
Напомним
При содействии МХП Каневская больница получила помощь от благотворителей из Германии.
Справка
МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.