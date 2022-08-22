С начала полномасштабной войны "МХП-Громаде" завез в Украину более 600 тонн гуманитарной помощи

Детали

Гуманитарные грузы доставлялись из Италии, Польши, Нидерландов и других стран. В них входили еда, средства гигиены, мебель, лекарства, амуниция и даже автомобили. Гуманитаркой обеспечили 130 тысяч внутренних переселенцев свыше 700 населенных пунктов Украины.

Напомним

При содействии МХП Каневская больница получила помощь от благотворителей из Германии.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.