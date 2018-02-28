МККК сообщил о 671 нераскрытом деле об исчезновении людей с начала конфликта на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Международном комитете Красного Креста зарегистрировано около 700 дел об исчезновении лиц, которые с начала конфликта остаются открытыми. Об этом говорится в отчете МККК о работе в Украине за январь 2018 года, передает УНН.
"671 дело об исчезновении лиц, зарегистрированных МККК с начала конфликта, остаются открытыми", - говорится в отчете.
Кроме того, в январе комитет получил 4 новых запроса о розыске пропавших без вести людей. МККК насчитал всего 6 запросов о розыске пропавших без вести людей, которые были закрыты в течение месяца.
Организация отчиталась об участии 17 родственников пропавших безвести в информационных сессиях, посвященных судебно-медицинской тематике. 35 родственников пропавших безвести получили психосоциальную поддержку, говорится в отчете.
Как сообщал УНН, в 2017 году МККК провел эксгумацию 5 тел в Украине.