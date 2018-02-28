МКЧХ повідомив про 671 нерозкриту справу про зникнення осіб з початку конфлікту на Донбасі

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста зареєстровано близько 700 справ про зникнення осіб, які з початку конфлікту залишаються відкритими. Про це йдеться в звіті МКЧХ про роботу в Україні за січень 2018 року, передає УНН.