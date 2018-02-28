МКЧХ повідомив про 671 нерозкриту справу про зникнення осіб з початку конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Міжнародному комітеті Червоного Хреста зареєстровано близько 700 справ про зникнення осіб, які з початку конфлікту залишаються відкритими. Про це йдеться в звіті МКЧХ про роботу в Україні за січень 2018 року, передає УНН.
“671 справа про зникнення осіб, зареєстрованих МКЧХ з початку конфлікту, залишаються відкритими”, — йдеться у звіті.
Крім того, у січні комітет отримав 4 нових запити про розшук зниклих безвісти осіб. МКЧХ нарахували лише 6 запитів про розшук зниклих безвісти осіб, які було закрито протягом місяця.
Організація відзвітувала про участь 17 родичів зниклих безвісти в інформаційних сесіях, присвячених судово-медичній тематиці. 35 родичів зниклих безвісти отримали психосоціальну підтримку, йдеться в звіті.
Як повідомляв УНН, у 2017 році МКЧХ провів ексгумацію 5 тіл в Україні.