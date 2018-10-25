Межрегиональный центр нанес государству ущерб на 15 млн грн на таможенных сборах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прокуратура Киевской области пресекла деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, незаконными действиями которого нанесен Государственному бюджету Украины ущерб на сумму свыше 15 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Прокуратура Киевской области совместно со следователями и оперативными работниками ГУ ГФС в Киевской области обнаружила, задокументовала и прекратила деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей, в результате противоправных действий которого в течение 2017-2018 годов нанесен ущерб Государственному бюджету Украины на сумму свыше 15 млн грн”, — говорится в сообщении.
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В ходе досудебного расследования уголовного производства проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, в транспортных средствах, в офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской, Одесской областей и г. Киев.
По их результатам обнаружены и изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем в сумме почти 10 млн грн.
Кроме того, на банковские счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности наложены аресты.
Досудебное расследование начато по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, в особо крупных размерах) УК Украины продолжается.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, ГПУ проводит расследование дела “ореховой мафии”. Речь идет о ряде нарушений налогового законодательства и законодательства в сфере осуществления внешнеэкономической деятельности в Винницкой области организацией под руководством должностных лиц органов ГФС Украины, которые нанесли ущерб государству на сумму свыше 300 млн грн.
В июле 2018 года в этом деле прокуратура сообщила о подозрении руководителю Главного управления ГФС в Винницкой области Руслану Осмоловскому. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.