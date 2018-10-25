Міжрегіональний центр завдав державі збитків на 15 млн грн на митних зборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прокуратура Київської області припинила діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, незаконними діями якого завдано Державному бюджету України збитків на суму понад 15 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Прокуратура Київської області спільно зі слідчими та оперативними працівниками ГУ ДФС у Київській області виявила, задокументовала та припинила діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, внаслідок протиправних дій якого упродовж 2017-2018 років завдано збитків Державному бюджету України на суму понад 15 млн грн”, — йдеться у повідомленні.
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У ході досудового розслідування кримінального провадження проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та м. Києва.
За їх результатами виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти отримані протиправним шляхом в сумі майже 10 млн грн.
Крім того, на банківські рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності накладено арешти.
Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах) КК України триває.
Наразі слідчі дії тривають.
Нагадаємо, ГПУ проводить розслідування справи "горіхової мафії". Йдеться про низку порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області організацією під керівництвом посадових осіб органів ДФС України, які завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн.
У липні 2018 року у цій справі прокуратура повідомила про підозру керівнику Головного управління ДФС у Вінницькій області Руслану Осмоловському. Йому інкримінують ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.