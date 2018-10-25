Міжрегіональний центр завдав державі збитків на 15 млн грн на митних зборах

“Прокуратура Київської області спільно зі слідчими та оперативними працівниками ГУ ДФС у Київській області виявила, задокументовала та припинила діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, внаслідок протиправних дій якого упродовж 2017-2018 років завдано збитків Державному бюджету України на суму понад 15 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві двох топ-дорожників підозрюють у несплаті мільйонних податків

У ході досудового розслідування кримінального провадження проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та м. Києва.

За їх результатами виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти отримані протиправним шляхом в сумі майже 10 млн грн.

Крім того, на банківські рахунки фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності накладено арешти.

Досудове розслідування розпочате за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах) КК України триває.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, ГПУ проводить розслідування справи "горіхової мафії". Йдеться про низку порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності у Вінницькій області організацією під керівництвом посадових осіб органів ДФС України, які завдали збитків державі на суму понад 300 млн грн.

У липні 2018 року у цій справі прокуратура повідомила про підозру керівнику Головного управління ДФС у Вінницькій області Руслану Осмоловському. Йому інкримінують ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.