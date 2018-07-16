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Начальнику ДФС у Вінницькій області оголосили про підозру – ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Про підозру оголосили начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що оголошено про підозру начальнику Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області Р. Осмоловському у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - написала Сарган.

За словами Генпрокурора, у Вінниці у 2014 році було створено стійке ієрархічне об’єднання: злочинна організація, до складу якої увійшли службові особи органів ДФС.

"Так, у 2015-2016 роках члени цієї злочинної організації забезпечили призначення на найбільш важливі посади в органах ДФС України своїх представників - людей пов'язаних із незаконною діяльністю на Вінницькій митниці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ГПУ не включають лобіювання інтересів при призначенні керівництва у ДФС з боку одного зі злочинних угруповань, яке причетне до системної контрабанди горіхів у Вінницькій області. 

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