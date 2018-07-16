Начальнику ГФС в Винницкой области объявили о подозрении – ГПУ

"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что объявлено о подозрении начальнику Главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Р. Осмоловскому в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч . 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - написала Сарган.

По словам генпрокурора, в Виннице в 2014 году было создано устойчивое иерархическое объединение: преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС.

"Так, в 2015-2016 годах члены этой преступной организации обеспечили назначение на наиболее важные должности в органах ГФС Украины своих представителей - людей связанных с незаконной деятельностью Винницкой таможни", - говорится в сообщении.

Напомним, в ГПУ не включают лоббирование интересов при назначении руководства в ГФС со стороны одного из преступных группировок, которая причастна к системной контрабанды орехов в Винницкой области.