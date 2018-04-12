Межпарламентская ассамблея "Украина-Грузия-Молдова" пройдет 8-9 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве 8-9 июня будет проведено заседание межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова". Об этом во время 11-го Киевского форума в Киеве заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"8-9 июня мы проводим в Киеве первое заседание межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова", - сообщил Парубий.
Ранее Парубий заявил, что этой весной Украина, Грузия и Молдова могут создать межпарламентскую Ассамблею.
Как сообщал УНН, 2 марта, во время межпарламентского форума в Кишиневе, Украина, Молдова и Грузия договорились о создании Межпарламентской ассамблеи.