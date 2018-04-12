Міжпарламентська асамблея “Україна-Грузія-Молдова” пройде 8-9 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Києві 8-9 червня буде проведено засідання міжпарламентської асамблеї “Україна-Грузія-Молдова”.
Про це під час 11-го Київського Безпекового Форуму у Києві заявив спікер українського парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"8-9 червня ми проводимо в Києві перше засідання міжпарламентської асамблеї “Україна-Грузія-Молдова”, — повідомив Парубій.
Раніше Парубій заявив, що цієї весни Україна, Грузія та Молдова можуть створити міжпарламентську Асамблею.
Як повідомляв УНН, 2 березня, під час міжпарламентського форуму в Кишиневі, Україна, Молдова та Грузія домовились про створення Міжпарламентської асамблеї.