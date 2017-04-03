Международную легкоатлетическую ассоциацию атаковали хакеры, которых связывают с Кремлем
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) заявили о кибератаке со стороны хакерской группировки Fancy Bear, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В сообщении ассоциации отмечается, что под угрозой оказались данные о спортсменах, которые пользовались терапевтическими исключениями на употребление запрещенных веществ. Удалось ли хакерам похитить эту информацию с серверов IAAF, неизвестно.
Хакерская группа, называющая себя Fancy Bear, стала известной из-за причастности ко взлому серверов Демократической партии США, германского парламента и французского телеканала TV5. Группа также совершала атаки на посольства десятков государств, министерства обороны Украины, Турции, Южной Кореи и Аргентины, МИД Польши и представительства НАТО. Хакеров неоднократно обвиняли в связях с российскими властями. В Кремле эти обвинения отвергают.
В прошлом году группа Fancy Bear начала публиковать медицинские данные олимпийцев, в частности британских и американских спортсменов.
Как сообщал УНН, спецслужбы Великобритании предупредили об угрозе хакерских атак против систем защиты британских АЭС.