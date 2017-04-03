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Міжнародну легкоатлетичну асоціацію атакували хакери, яких пов’язують із Кремлем

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. У Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) заявили про кібератаку з боку хакерського угруповання Fancy Bear, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.

У повідомленні асоціації зазначається, що під загрозою опинилися дані про спортсменів, які користувалися терапевтичними винятками на вживання заборонених речовин. Чи вдалося хакерам викрасти цю інформацію з серверів IAAF, невідомо.

Хакерська група, яка називає себе Fancy Bear, стала відомою через причетність до злому серверів Демократичної партії США, німецького парламенту і французького телеканалу TV5. Група також здійснювала атаки на посольства десятків країн, міністерства оборони України, Туреччини, Південної Кореї та Аргентини, МЗС Польщі та представництва НАТО. Хакерів неодноразово звинувачували у зв’язках із російською владою. У Кремлі ці звинувачення відкидають.

Минулого року група Fancy Bear почала публікувати медичні дані олімпійців, зокрема британських та американських спортсменів.

Як повідомляв УНН, спецслужби Великої Британії попередили про загрозу хакерських атак проти систем захисту британських АЕС.

 

 

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