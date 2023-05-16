Международный турнир по боксу: Украина завоевала 27 наград
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украина завоевала 27 медалей на международном турнире по боксу "Scorpion Cup". Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Цитата
"27 медалей, из них 17 золотых, завоевали юниорские мужские и женские сборные Украины по боксу на международном турнире "Scorpion Cup" в польском Щецине.
Участие в турнире приняли также представители молодежных сборных Украины, которые завоевали 5 наград высшей пробы", - сообщили в Минмолодежьспорта.
Детали
Отмечается, что лучшим боксером турнира стал Владислав Железнов (57 кг). Также, Кира Макогоненко (46 кг) получила награду за лучший бой.
В "Scorpion Cup" приняли участие юные боксеры из шести стран: Украины, Польши, Чехии, Германии, Бельгии и Нидерландов. Турнир стал завершающим этапом подготовки к чемпионату Европы среди юниоров, который состоится с 19 по 31 июля в Румынии.
Напомним
Украинка завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по скалолазанию.