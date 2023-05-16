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Міжнародний турнір з боксу: Україна виборола 27 нагород

Міжнародний турнір з боксу: Україна виборола 27 нагород

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Україна виборола 27 медалей на міжнародному турнірі з боксу "Scorpion Cup". Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Цитата

"27 медалей, з них 17 золотих, вибороли юніорські чоловічі та жіночі збірні України з боксу на міжнародному турнірі "Scorpion Cup" у польському Щецині.

Участь в турнірі взяли також представники молодіжних збірних України, які завоювали 5 нагород найвищого ґатунку", - повідомили в Мінмолодьспорту.

Деталі

Зазначається, що кращим боксером турніру став Владислав Железнов (57 кг). Також, Кіра Макогоненко (46 кг) отримала нагороду за кращий бій.

У "Scorpion Cup" взяли участь юні боксери з шести країн: України, Польщі, Чехії, Німеччини, Бельгії та Нідерландів. Турнір став завершальним етапом підготовки до чемпіонату Європи серед юніорів, що відбудеться з 19 по 31 липня в Румунії.

Нагадаємо

Українка виборола срібну медаль на Кубку Європи зі скелелазіння.

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