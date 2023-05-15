Кубок Європи зі скелелазіння: українка виборола "срібло"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українка виборола срібну медаль на Кубку Європи зі скелелазіння. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Аліна Щигарєва стала срібною призеркою третього етапу Кубка Європи зі скелелазіння, що проходить у іспанському місті Льєбана.
Зазначається, що спортсменка з Нікополя стала другою у дисципліні "швидкість". Перемогу ж здобула Карла Мартінес Відаль з Іспанії.
Загалом, у змаганнях з дисциплін "швидкість" та "боулдеринг" на Континентальному Кубку в Іспанії беруть участь спортсмени з 19 країн світу. Україну представляють 14 спортсменів.
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