Кубок Европы по скалолазанию: украинка завоевала "серебро"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Украинка завоевала серебряную медаль на Кубке Европы по скалолазанию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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Алина Щигарева стала серебряным призером третьего этапа Кубка Европы по скалолазанию, который проходит в испанском городе Льебана.
Отмечается, что спортсменка из Никополя стала второй в дисциплине "скорость". Победу же одержала Карла Мартинес Видаль из Испании.
В общем, в соревнованиях по дисциплинам "скорость" и "боулдеринг" на Континентальном Кубке в Испании принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Украину представляют 14 спортсменов.
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