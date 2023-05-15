Кубок Европы по скалолазанию: украинка завоевала "серебро"

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Алина Щигарева стала серебряным призером третьего этапа Кубка Европы по скалолазанию, который проходит в испанском городе Льебана.

Отмечается, что спортсменка из Никополя стала второй в дисциплине "скорость". Победу же одержала Карла Мартинес Видаль из Испании.

В общем, в соревнованиях по дисциплинам "скорость" и "боулдеринг" на Континентальном Кубке в Испании принимают участие спортсмены из 19 стран мира. Украину представляют 14 спортсменов.

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