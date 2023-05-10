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ЧЄ з дзюдо: українські дефлімпійці здобули 20 медалей

Київ • УНН

 • 1500961 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. Українські дефлімпійці на чемпіонаті Європи з дзюдо, що завершився у столиці Болгарії, Софії, здобули 20 медалей. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Так, українська команда у складі 23 спортсменів з вадами слуху завоювала 18 нагород в особистій першості: 6 золотих, 6 срібних та 6 бронзових, та 2 у командній: 1 золоту і 1 срібну.

"Золото" вибороли: Дмитро Шеретов (-73 кг), Лука Нетяга (-90 кг), Єлизавета Дідоренко (-52 кг), Валерія Колеснікова (-63 кг), Марина Погорелова (-78 кг), Марія Бала (78+ кг);

А також, Катерина Авдеєва, Софія Волянюк, Валерія Колеснікова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко та Марія Бала у командних змаганнях.

Нагадаємо

На Міжнародному турнірі з боксу Україна здобула 9 медалей.

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