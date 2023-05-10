ЧЕ по дзюдо: украинские дефлимпийцы завоевали 20 медалей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Украинские дефлимпийцы на чемпионате Европы по дзюдо, который завершился в столице Болгарии, Софии, получили 20 медалей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, украинская команда в составе 23 спортсменов с нарушениями слуха завоевала 18 наград в личном первенстве: 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых, и 2 в командном: 1 золотую и 1 серебряную.
"Золото" завоевали: Дмитрий Шеретов (-73 кг), Лука Нетяга (-90 кг), Елизавета Дидоренко (-52 кг), Валерия Колесникова (-63 кг), Марина Погорелова (-78 кг), Мария Бала (78+ кг);
А также, Екатерина Авдеева, София Волянюк, Валерия Колесникова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко и Мария Бала в командных соревнованиях.
Напомним
На Международном турнире по боксу Украина завоевала 9 медалей.