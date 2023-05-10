ЧЕ по дзюдо: украинские дефлимпийцы завоевали 20 медалей

Детали

Так, украинская команда в составе 23 спортсменов с нарушениями слуха завоевала 18 наград в личном первенстве: 6 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых, и 2 в командном: 1 золотую и 1 серебряную.

"Золото" завоевали: Дмитрий Шеретов (-73 кг), Лука Нетяга (-90 кг), Елизавета Дидоренко (-52 кг), Валерия Колесникова (-63 кг), Марина Погорелова (-78 кг), Мария Бала (78+ кг);

А также, Екатерина Авдеева, София Волянюк, Валерия Колесникова, Марина Погорелова, Оксана Кравченко и Мария Бала в командных соревнованиях.

Напомним

На Международном турнире по боксу Украина завоевала 9 медалей.