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Міжнародний турнір з боксу: Україна здобула 9 медалей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Українькі боксери вибороли дев’ять нагород на міжнародному турнірі. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Цитата

"Дев'ять медалей, три з яких найвищого гатунку, здобули українські боксери на престижному міжнародному турнірі з боксу серед чоловіків та жінок, що відбувся у чеському місті Усті-над-Лабем", - написали в Мінмолодьспорту.

Деталі

Так, "золото" вибороли Дмитро Замотаєв (51 кг); Олександр Хижняк (80 кг); та Тетяна Коб (50 кг).

"Срібло" здобув Олег Чулячеєв (57 кг).

"Бронзу" виграли Сергій Горсков (92 кг); Дмитро Ловчинський (+92 кг); Інна Статкевич (54 кг); Марія Бова (66 кг); Анастасія Черноколенко (75 кг).

Гран-прі в Усті-над-Лабем став останнім міжнародним турніром перед початком Європейських ігор у польському Кракові. Українська збірна посіла друге місце у медальному заліку змагань, поступившись лише команді Ірландії.

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