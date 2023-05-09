Міжнародний турнір з боксу: Україна здобула 9 медалей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Українькі боксери вибороли дев’ять нагород на міжнародному турнірі. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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"Дев'ять медалей, три з яких найвищого гатунку, здобули українські боксери на престижному міжнародному турнірі з боксу серед чоловіків та жінок, що відбувся у чеському місті Усті-над-Лабем", - написали в Мінмолодьспорту.
Деталі
Так, "золото" вибороли Дмитро Замотаєв (51 кг); Олександр Хижняк (80 кг); та Тетяна Коб (50 кг).
"Срібло" здобув Олег Чулячеєв (57 кг).
"Бронзу" виграли Сергій Горсков (92 кг); Дмитро Ловчинський (+92 кг); Інна Статкевич (54 кг); Марія Бова (66 кг); Анастасія Черноколенко (75 кг).
Гран-прі в Усті-над-Лабем став останнім міжнародним турніром перед початком Європейських ігор у польському Кракові. Українська збірна посіла друге місце у медальному заліку змагань, поступившись лише команді Ірландії.
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