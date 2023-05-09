Международный турнир по боксу: Украина завоевала 9 медалей

Цитата

"Девять медалей, три из которых высшей пробы, получили украинские боксеры на престижном международном турнире по боксу среди мужчин и женщин, который состоялся в чешском городе Усти-над-Лабем", - написали в Минмолодежьспорта.

Детали

Так, "золото" завоевали Дмитрий Замотаев (51 кг); Александр Хижняк (80 кг); и Татьяна Коб (50 кг).

"Серебро" завоевал Олег Чулячеев (57 кг).

"Бронзу" выиграли Сергей Горсков (92 кг); Дмитрий Ловчинский (92 кг); Инна Статкевич (54 кг); Мария Бова (66 кг); Анастасия Черноколенко (75 кг).

Гран-при в Усти-над-Лабем стал последним международным турниром перед началом Европейских игр в польском Кракове. Украинская сборная заняла второе место в медальном зачете соревнований, уступив лишь команде Ирландии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец Александр Гвоздик досрочно отправил соперника в нокаут