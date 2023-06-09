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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Международный день друзей, День кораллового треугольника и День Дональда Дака. Что еще можно отпраздновать 9 июня

Киев • УНН

 • 817338 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Сегодня, 9 июня, Международный день друзей. Идея отмечать такой праздник зародилась в 1935 году в США. В 1958 году, ее поддержали на уровне ООН, однако не смогли определиться с датой, пишет УНН.

Международный день друзей, День кораллового треугольника и День Дональда Дака. Что еще можно отпраздновать 9 июня

Детали

Поэтому до сих пор Международный день друзей является неофициальным праздником. Наибольшую популярность этот День приобрел с развитием социальных сетей, ведь у многих людей, как правило, в них больше друзей чем в реальной жизни.

9 июня – это День кораллового треугольника: части мирового океана в пределах Индонезии, Филиппин, Папуа–Новой Гвинеи, Малайзии, Соломоновых островов, Восточного Тимора. Впервые был отмечен в 2012 году.

В этом треугольнике находится 76% видов кораллов, которые известны людям. Также здесь обитает большое количество видов рыб – около 3 тысяч.

Также 9 июня отмечается День Дональда Дака. Именно 9 июня 1934 года вышел мультфильм «Маленькая умная курочка», в котором зрители впервые увидели белого селезня с желтыми лапами и желтым клювом, быстро ставшего культовым персонажем.

По одной из версий на создание Дональда Дака Уолта Дисней вдохновил своим специфическим голосом актер Кларенс Нэш. Он на протяжении 50 лет и озвучивал Дональда Дака.

Еще 9 можно отметить День архивов или День архивариуса и Международный день аккредитации.

По церковному календарю 9 июня – это День памяти Святой мученицы Феодоры, жившей в III-IV веках в Александрии. За непоколебимую веру во Христа ее сначала бросили в тюрьму, а затем отдали в дом разврата. Оттуда ее пытался спасти воин. Однако его и Феодору схватили, казнили, а тела их сожгли.

Именины 9 июня празднуют Иван, Анастасия, Людмила, Диана.

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