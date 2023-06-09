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Міжнародний день друзів, День коралового трикутника та День Дональда Дака. Що ще можна відсвяткувати 9 червня

Київ • УНН

 • 817338 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Сьогодні, 9 червня, Міжнародний день друзів. Ідея відзначати таке свято зародилася в 1935 році у США. У 1958 році, її підтримали на рівні ООН, однак не змогли визначитися із датою, пише УНН.

Міжнародний день друзів, День коралового трикутника та День Дональда Дака. Що ще можна відсвяткувати 9 червня

Деталі

Тому до цього часу Міжнародний день друзів є неофіційним святом. Найбільшої популярності цей День набув із розвитком соціальних мереж, адже у багатьох людей, зазвичай, в них більше друзів ніж в реальному житті.

9 червня – це День коралового трикутника: частини світового океану у межах Індонезії, Філіппін, Папуа–Нової Гвінеї, Малайзії, Соломонові островів, Східного Тимору. Вперше був відзначений у 2012 році.

У цьому трикутнику знаходиться 76% видів коралів, які відомі людям. Також тут мешкає велика кількість видів риб – близько 3 тисяч.

Також 9 червня відзначається День Дональда Дака. Саме 9 червня 1934 року вийшов мультфільм «Маленька розумна курочка», у кому глядачі вперше побачили білого селезеня з жовтими лапами і жовтим дзьобом, що швидко став культовим персонажем.

За однією з версій на створення Дональда Дака Уолта Дісней надихнув своїм специфічним голосом актор Кларенс Неш. Він протягом 50 років і озвучував Дональда Дака.

Ще 9 можна відзначити День архівів або День архіваріуса та Міжнародний день акредитації.

За церковним календарем 9 червня – це День пам’яті Святої мучениці Феодори, що жила у ІІІ-ІV століттях в Олександрії. За непохитну віру у Христа її спершу кинули до в’язниці, а потім віддали до будинку розпусти. Звідти її намагався врятувати воїн. Однак його та Феодору схопили, стратили, а тіла їхні спалили.

Іменини 9 червня святкують Іван, Анастасія, Людмила, Діана.

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