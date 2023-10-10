Международный день девочек. Что еще можно отметить 11 октября

Первой с инициативой основать такой день выступила одна из общественных организаций Канады. Идею поддержало правительство страны, представительница которого и озвучила это предложение в стенах ООН.

Главная цель события — распространить в обществе информацию о проблемах, с которыми сталкиваются несовершеннолетние дети женского пола в всем мире. В частности, неравенство, незащищенность и социальная несправедливость.

Основной акцент делается на сексуальном насилии, принуждении к половым отношениям, раннем замужестве. Особенно это касается стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Согласно одному из опросов ЮНИСЕФ, 2,5 миллиона женщин заявили, что их принуждали вступать в половые отношения до того как им исполнилось 15 лет. 9 из 10 жертв сообщили, что подвергались сексуальному насилию с стороны близких и знакомых людей.

Для примерно 35 из 1 тысячи девушек в возрасте до 15 лет сексуальный опыт заканчивается беременностью. Около 62% девочек делают аборт, 38% решают родить ребенка.

В то же время, еще одной целью сегодняшнего события является демонстрация девушкам возможностей женщин в современном мире.

Каждый год для этого дня оброется конкретная тема. В этом году она звучит так: “инвестировать в права девочек: наше лидерство, наше благополучие”.

По этому случаю ЮНИСЕФ призывает увеличить на 1 миллиард долларов США инвестиции для девочек-подростков, подчеркивая насущную потребность в усилении внимания и выделение ресурсов для ключевых областей, которые позволяют девочкам реализовать свои права и полностью раскрыть свой потенциал.

Еще сегодня, в вторую среду октября, отмечается Международный день волчка.

Событие возникло благодаря инициативе музея волчка и йо-йо в городке Берлингтон в американском штате Висконсин.

Ученые называют волчок одной из древнейших игрушек. Самый старый волчок найденный археологами имеет возраст старше шести тысяч лет.

Первые волчки делали из дерева.

По церковному календарю сегодня день памяти апостола Филиппа

Мужчина жил в Кесарии Палестинской, был одним из первых, кто присоединился к Иисусу. Был одним из тех, кто принимал участие в известном кормлении двумя рыбинами и пятью хлебинами.

после распятия и Воскресения Христа Филипп некоторое время оставался в Иерусалиме, после чего пошел проповедовать в другие земли и стал епископом.

Одна из четырех дочерей Филиппа имела дар пророчества.

По одной версии Филипп умер в глубокой старости, по другой — его распяли язычники.

Именины сегодня празднуют Филипп, Александр, Анатолий, Иларион, Иосиф, Зинаида, Виктория.