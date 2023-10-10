Міжнародний день дівчаток. Що ще можна відзначити 11 жовтня

Першою з ініціативою започаткувати такий день виступила одна з громадських організацій Канади. Ідею підтримав уряд країни, представниця якого і озвучила цю пропозицію у стінах ООН.

Головна мета події — поширити у суспільстві інформацію про проблеми, з якими стикаються неповнолітні діти жіночої статі у всьому світі. Зокрема, нерівність, незахищеність та соціальна несправедливість.

Основний акцент робиться на сексуальному насильстві, примусу до статевих стосунків, ранньому заміжжі. Особливо це стосується країн Африки, Азії та Латинської Америки.

Згідно одного з опитувань ЮНІСЕФ, 2,5 мільйони жінок заявили, що їх примушували вступати в статеві стосунки до того як їм виповнилося 15 років. 9 з 10 жертв повідомили, що піддавалися сексуальному насильству з боку близьких і знайомих людей.

Для приблизно 35 з 1 тисячі дівчат у віці до 15 років сексуальний досвід закінчується вагітністю. Близько 62% дівчаток роблять аборт, 38% вирішують народити дитину.

Водночас, ще однією метою сьогоднішньої події є демонстрація дівчатам можливостей жінок у сучасному світі.

Кожного року для цього дня обриється конкретна тема. Цього року вона звучить так: “Інвестувати в права дівчат: Наше лідерство, наш добробут”.

З цієї нагоди ЮНІСЕФ закликає збільшити на 1 мільярд доларів США інвестиції для дівчат-підлітків, наголошуючи на нагальній потребі посилення уваги та виділення ресурсів для ключових сфер, які дають змогу дівчатам реалізувати свої права та повністю розкрити свій потенціал.

Ще сьогодні, у другу середу жовтня, відзначається Міжнародний день дзиґи.

Подія виникла за ініціативи Музею дзиґи та йо-йо у містечку Берлінгтон в американському штаті Вісконсін.

Вчені називають дзиґу однією з найдавніших іграшок. Найстаріша дзиґа знайдена археологами має вік старше шести тисяч років.

Перші дзиґи робили з дерева.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Філіпа.

Чоловік жив у Кесарії Палестинській, був одним з перших, хто приєднався до Ісуса. Був одним з тих, хто приймав участь у відомому годуванні двома рибинами та п’ятьма хлібинами.

Після розп’яття та Воскресіння Христа Філіп певний час залишався у Єрусалимі, після чого пішов проповідувати в інші землі та став єпископом.

Одна з чотирьох доньок Філіпа мала дар пророцтва.

За однією версією Філіп помер у глибокій старості, за іншою — його розп’яли язичники.

Іменини сьогодні святкують Пилип, Олександр, Анатолій, Іларіон, Йосип, Зінаїда, Вікторія.