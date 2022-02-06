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15 марта, 19:03 • 103428 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136006 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119396 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113228 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102569 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100342 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88313 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120940 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126014 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127113 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Международный день без мобильного телефона-6 февраля на календаре

Международный день без мобильного телефона-6 февраля на календаре

Киев • УНН

 • 85058 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, в мире отмечают Международный день без мобильного телефона. Именинники - Ксения, Оксана, Герасим, Тимофей, Иван, Павел, Агапий, Денис, Вавила, Вавил. Об этом информирует УНН.

В субботу, 6 февраля, отмечается Всемирный день без мобильного телефона. Цель праздника — попытаться как можно меньше использовать сотовую связь и гаджеты.

История праздника

Международный день без мобильного телефона отмечается с 2001 года. Идею акции предложил писатель из Франции Фил Марсо, автор первого романа, обозначающий болезненную зависимость от мобильного телефона.

Его поддержали психологи, встревоженные новой манией, быстро распространяющейся по миру. Дата проведения акции выпадает на день памяти святого Гастона (по католическому календарю).

Праздники в других странах

ООН — Международный день нетерпимого отношения к калечащих операций женские половые органы.
Новая Зеландия — День Вайтанги
Ямайка — День Боба Марли
Саамы — День саамського народа
Таджикистан — День милиции

Христианское празднование

Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. Она прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся. В народе день назвали “Аксиньиным”, или “Ксения Полузимница”.

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