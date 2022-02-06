Международный день без мобильного телефона-6 февраля на календаре
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня, 6 февраля, в мире отмечают Международный день без мобильного телефона. Именинники - Ксения, Оксана, Герасим, Тимофей, Иван, Павел, Агапий, Денис, Вавила, Вавил. Об этом информирует УНН.
В субботу, 6 февраля, отмечается Всемирный день без мобильного телефона. Цель праздника — попытаться как можно меньше использовать сотовую связь и гаджеты.
История праздника
Международный день без мобильного телефона отмечается с 2001 года. Идею акции предложил писатель из Франции Фил Марсо, автор первого романа, обозначающий болезненную зависимость от мобильного телефона.
Его поддержали психологи, встревоженные новой манией, быстро распространяющейся по миру. Дата проведения акции выпадает на день памяти святого Гастона (по католическому календарю).
Праздники в других странах
ООН — Международный день нетерпимого отношения к калечащих операций женские половые органы.
Новая Зеландия — День Вайтанги
Ямайка — День Боба Марли
Саамы — День саамського народа
Таджикистан — День милиции
Христианское празднование
Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. Она прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся. В народе день назвали “Аксиньиным”, или “Ксения Полузимница”.